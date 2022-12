LIVE | Heracles komt deze zondag in actie en speelt ‘altijd lastige’ uitwedstrijd bij Roda JC

KERKRADE - De Eredivisie is in diepe winterslaap en het WK in Qatar gaat zijn laatste fase in, maar in de Keuken Kampioen Divisie staat deze zondag gewoon een speelronde op het programma. Koploper Heracles speelt de lastige uitwedstrijd bij Roda JC in Kerkrade. Je volgt het duel vanaf 14.30 uur via dit liveblog.