LIVE | Heracles loopt uit: Laursen zet Almeloërs op 3-0 in Utrecht

Heracles wil ‘op termijn’ echt gras in Erve Asito: ‘Promotie naar eredivisie zal proces versnellen’

ALMELO - De tijd dat het kunstgras heilig was in Almelo, is voorbij. Heracles wil op termijn weer op natuurgras spelen in Erve Asito. „Als we promoveren zal dat proces versneld gaan worden”, zegt technisch directeur Nico-Jan Hoogma.

26 juli