LIVE | Heracles op voorsprong in Eindhoven, Schoofs scoort na vloeiende aanval

Heracles Almelo sluit Thomas Bruns in de armen: ‘Steentje bijdragen aan terugkeer in eredivisie’

ALMELO - Heracles heeft zich versterkt met Thomas Bruns. De 30-jarige middenvelder tekent in Almelo een contract tot medio 2025. De geboren Wierdenaar komt transfervrij over van het Turkse Adanaspor waar zijn contract in onderling overleg was ontbonden. Hij gaat op Erve Asito spelen met rugnummer 17.

3 augustus