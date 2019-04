LIVE | Heracles tegen Willem II met Drost en Breukers

Gilissen keert terug bij een heel ander Heracles: ‘Er zijn stappen gemaakt hier’

7:51 ALMELO - Tim Gilissen (36) begon maandag als technisch manager van Heracles. De oud-speler vertrok in 2005 uit Almelo en treft al die jaren later een club aan die onvergelijkbaar is met die van toen. „Er zijn stappen gemaakt hier.”