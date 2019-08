LIVE | Kan Heracles thuis tegen Vitesse de eerste zege van het seizoen pakken?

podcast Nieuwe Tubantia podcast: ‘Voetbal­praat bij de koffieauto­maat’

23 augustus ENSCHEDE - Er is geen regio in Nederland waar op één dag meer dan 35.000 mensen naar een wedstrijd in het betaalde voetbal gaan. In Twente is dat wel het geval. FC Twente en Heracles leven, zorgen voor reuring en gespreksstof bij de koffieautomaat. Het is nooit rustig, nooit saai. Fardau en Leon bespreken daarom elke week de avonturen van ‘onze twee clubs’ in een podcast. Het laatste nieuws, de meeste achtergronden. Aflevering 1: