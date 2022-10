LIVE | Koploper Heracles in Flevoland op zoek naar uitzege tegen Almere City

‘Bekerheld’ Koen Bucker weer terug naar de bank van Heracles: ‘Dit seizoen is voor mij heel moeilijk’

KERKRADE - Van ‘held’ in het bekertoernooi weer terug naar bankzitter in de competitie. Het is een hard gelag voor Heraclesdoelman Koen Bucker, die met zijn optreden in de strafschoppenserie dinsdagavond in Kerkrade Roda JC versloeg. Vrijdag tegen FC Eindhoven is de gevierde keeper echter weer gewoon reservespeler.

19 oktober