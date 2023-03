LIVE | Laursen en Hoogma helpen Heracles aan comfortabele voorsprong in Den Haag

Uitgere­kend in kraker tegen PEC Zwolle heeft Heracles een complete offday: ‘Dit was een heel pijnlijke afstraf­fing’

De start van 2023 is niet zoals Heracles die vooraf gewenst had. Na het puntenverlies (1-1) tegen Jong AZ ging de Almelose formatie zondagmiddag onderuit tegen PEC Zwolle (0-3). De manier waarop was onthutsend en deed pijn. „Een complete off-day”, oordeelde trainer John Lammers na afloop.