LIVE | Met Eredivisie-ticket op zak jaagt Heracles op PEC Zwolle, winnen bij Dordrecht het devies

Heracles wacht nog op duidelijk­heid over blessures Laursen en Azzaoui

Heracles weet nog niet hoe ernstig het is gesteld met de blessures van Nikolai Laursen en Ismail Azzaoui. Beide spelers vielen afgelopen vrijdag met knieklachten uit in het duel met Almere City. Het duo ondergaat een dezer dagen een mri-scan in het ziekenhuis.