LIVE | Promes zet Ajax op voorsprong: 1-0

Heracles Spelen tegen ijzersterk Ajax: ‘Je moet altijd denken dat er wat te halen valt’

8:18 ALMELO/ENSCHEDE - Heracles verraste vorig seizoen door vier punten te pakken tegen Ajax. Dit seizoen staat er geen maat op de ploeg van Erik ten Hag. Maar wat moet Heracles doen in Amsterdam? En heeft FC Twente volgende week in eigen huis meer kans? „Nee”, luidt het algemene oordeel. „Maar het glas is halfvol”, vindt Frank Wormuth, trainer van Heracles.