LIVEBLOG | Almelo maakt zich klaar voor kampioensduel van Heracles tegen Jong Ajax

Heracles Almelo kan zich vrijdagavond verzekeren van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Lammers ontvangt Jong Ajax en is bij een overwinning kampioen. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren qua doelsaldo, want PEC Zwolle zit nog op het vinkentouw. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles wat er vandaag in Almelo gebeurt rondom het kampioensduel.