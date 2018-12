Mark-Jan Fledderus: ‘We hebben getornd aan vastigheden’

Je bent de man in pak, de technisch eindverantwoordelijke van Heracles. Hoe kijk je tegenwoordig naar een wedstrijd?

“Gespannen. Als speler heb je invloed, een trainer staat langs de lijn en kan wat betekenen, ik niet. Ik zit op de tribune, maar wat op het veld loopt, is wel een groot deel van mijn werk. Het is spannend. De resultaten bepalen voor de buitenwereld voor een groot deel of ik het goed heb gedaan of niet. Natuurlijk doe ik veel meer, maar dat is niet zichtbaar”