Materiaalman Martin van Heracles geniet van zijn werk op trainingskamp: ‘Ik ben 24 uur blij’

Hij komt al sinds 1974 bij de club, oude rot Arend Steunenberg was nog speler. Oud-voorzitter Marinus Hannink is zijn oom, de zus van zijn moeder. Dalhoeven is een echte Almelose jongen, verkikkerd op de club uit zijn stad. Hij verkocht als kleine jongen kerstbomen en ijstaarten om geld in te zamelen voor Heracles. „Het ging financieel niet zo goed destijds.” Met zijn zaak Houtland, nu Hubo, had de Almeloër de eerste fanshop van de club buiten het stadion.



Anderhalf jaar geleden kreeg hij zijn droombaan: hij kon materiaalman worden van Heracles, omdat zijn voorgang Arnold Meijer er mee stopte. Dalhoeven ging al jaren met Meijer mee naar uitwedstrijden om te helpen. „Het is mijn passie, mijn lust en mijn leven, mijn droom. Wat is er nou mooier dan dit? Ik ben 24 uur blij”, zegt hij in het spelershotel in Cadiz. De man wordt nooit moe, blijft gaan om anderen te helpen. Bij Heracles vragen ze zich soms af of er een batterij in zijn rug zit.