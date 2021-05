Mats Knoester terug van vakantie: Verdediger Heracles naar jeugd EK

Knoester behoorde wel tot de voorselectie, maar viel uiteindelijk af voor het toernooi dat later deze maand wordt afgemaakt in Hongarije en Slovenië. Jong Oranje vervolgt het EK met een duel in de kwartfinales tegen Frankrijk. Ook Kai Sierhuis is alsnog geselecteerd. Meest opvallend is het afhaken van Lang. De aanvaller van Club Brugge en oud-speler van Ajax en FC Twente, kampt met een hamstringblessure. Het EK gaat verder op 31 mei en duurt tot en met 6 juni.