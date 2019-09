Mauro Júnior geniet op het middenveld bij Heracles: ‘Dit is nog niet het plafond’

Dessers

Mauro gaf voor rust de assist op de tweede treffer van Cyriel Dessers en na rust besliste hij met de 4-1 de wedstrijd, na een assist van Dessers. ,,We hebben een goede connectie. We vinden elkaar makkelijk. Ik speel Cyriel graag in, om er daarna onder te komen. Je ziet dat we daardoor beter gaan voetballen”, meent de linkspoot.

Topfit

Woensdag vloog Mauro vanuit Brazilië terug naar Nederland, waar hij donderdag aankwam. Hij had even last van een jetlag, maar stond donderdag alweer op het trainingsveld. ,,Ik was topfit vandaag. Ik ben blij dat we de zege in Groningen een vervolg hebben gegeven. Waar we winnen maakt me niet uit, maar het is mooi om vandaag de fans deze zege te geven. We gaan steeds beter voetballen, maar we kunnen nog veel beter. Dit is niet ons plafond.”