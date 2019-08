Mauro Junior komt veld op met zijn 8-jarige broertje: ‘Hij vond het prachtig’

Mauro betrad het veld net als de andere 21 spelers met een kind aan zijn zijde, maar voor de huurling van PSV was dat niet zomaar iemand. Zijn 8-jarige broertje, met de prachtige naam Luis Guilherme Júnior Ferreira dos Santos, liep hand in hand met zijn grote kleine broer het veld op. ,,Prachtig. Hij genoot er intens van en ik ook. Ik wist van niks. Ik zag mijn moeder, mijn broertje en mijn vriendin voor de wedstrijd opeens staan en hij mocht met me mee. Ze zijn hier op vakantie. Over een week vliegen ze terug naar Brazilië”, vertelt het voetbaldier pur sang met een brede lach. Op zijn dunne linkerbeen prijkt een tatoeage. Een grote kroon die rust op een voetbal.

Tussen mijn voeten

De familieopkomst blijft de huurling bij, zo vertelt hij. Dat geldt zeker ook voor de uitgelezen kans die hij na rust miste. ,,Het was mijn fout. Deze bal had moeten zitten. De voorzet van Navajo kwam ietsje achter me, maar ik had hem alsnog moeten maken. Ik probeerde het met links en de bal ging heen en weer tussen mijn voeten. Ik had hem gewoon met rechts moeten nemen”, baalt Mauro na.

Complimenten

De gemiste kans was een dure, want Vitesse maakte enkele minuten later de openingstreffer. Niet alleen om die reden was het zonde. Mauro speelde een prima partij en had een beloning in de vorm van een doelpunt verdiend. In de vorige wedstrijden stond de Braziliaan vooral als linksbuiten opgesteld, of anders aan de rechterkant. Zaterdag mocht hij als aanvallende middenvelder beginnen en dat beviel hem zichtbaar. De geboren voetballer kapte, draaide en verdeelde het spel. Mauro kreeg na afloop de complimenten voor zijn prestatie. ,,Geef die complimenten maar door aan de trainer, ik begin namelijk liever als middenvelder”, beaamt hij lachend. ,,Ik ben blij als ik mag spelen, of dat nou als aanvaller of als verdediger is, maar het liefste sta ik achter de aanval. Daar heb ik ook altijd gespeeld. Hopelijk mag ik hier blijven staan.”