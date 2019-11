Mauro vraagteken, Bakboord speelt zeker niet tegen Ajax

Nieuwe shirts Heracles al bekend: paars uittenue in 2020/2021

12:11 ALMELO - De winterstop van het seizoen 2019/2020 begint pas over een maand, maar Heracles Almelo weet al in welke shirts het volgend seizoen gaat spelen. De club presenteert deze vrijdag via de website en sociale media de twee winnende ontwerpen van de tenues voor het seizoen 2020/2021.