Meerdere gewonden bij vechtpartij tussen supporters Ajax en Heracles: Almelose club start onderzoek

Heeft Heracles voordeel van afstraf­fing Cambuur? ‘Het was Ajax, niet PEC Zwolle’

Zit Cambuur in zak en as na de 9-0 nederlaag tegen Ajax of valt het allemaal wel mee? Heracles speelt vanavond (donderdag) tegen de ploeg uit Leeuwarden en rekent zich niet rijk. „Dit zegt niets”, aldus aanvoerder Janis Blaswich.

23 september