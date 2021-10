Meerdere gewonden bij vechtpartij tussen supporters Ajax en Heracles

Vloets panenka gaat over, Van Polen schiet wel raak vanaf elf meter en bezorgt PEC eerste zege

Wat bezielde Rai Vloet zaterdagavond tegen PEC Zwolle? De middenvelder van Heracles had de kans om zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong te zetten. Maar hij besloot tot een panenka en die ging ruim over. PEC pakte dat beter aan en scoorde in de laatste minuten wel vanaf elf meter: 1-0.

