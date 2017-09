Meespelen Brandley Kuwas tegen Feyenoord onzeker

Vijf basisspelers weg bij Heracles: 'Pittig'

1 september ALMELO - Bij Heracles keert de rust terug nu de transfermarkt op slot zit. ,,Niet alleen op het bureau, maar ook bij de trainers en in de spelersgroep'', zegt directeur Nico-Jan Hoogma. ,,Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Vanaf nu weten we waar we aan toe zijn.''