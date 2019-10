Mentaal was het zwaar, maar Heracles-speler Jakubiak is terug

Rood voor Mauro Junior en Kiomourt­zog­lou

11 oktober ALMELO - Orestis Kiomourtzoglou is met Duitsland op pad, ver weg in Brazilië speelt zijn ploeggenoot Mauro Junior. Toch kunnen de jonge internationals van Heracles elkaar de hand schudden: beide vielen in en kregen in de slotfase rood.