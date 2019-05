Merkel en Dalmau balen van rol als pechvogel bij Heracles

ALMELO - Heracles Almelo verloor zaterdagavond met 2-0 van FC Utrecht en de kans op Europees voetbal lijkt daarom verkeken. De nederlaag was onnodig, want Heracles had de betere kansen, maar liep in de val van FC Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat zakte diep in en loerde op mogelijkheden. Pechvogels Adrian Dalmau en Alexander Merkel baalden na afloop flink.

Merkel veroorzaakte namelijk tien minuten voor rust de strafschop, van waaruit Utrecht op voorsprong kwam. ,,Het was mijn fout, want ik veroorzaak de penalty. Ik heb het team mijn excuses aangeboden, maar na het zien van de beelden vind ik het nog steeds geen strafschop", is de Kazach stellig. ,,Ik haal mijn voet weg voordat Bazoer kapt. Als je hier een strafschop voor geeft, dan kun je er honderd per wedstrijd geven.”

Kansenregen

Ook Dalmau had het geluk niet aan zijn zijde. De Spanjaard speelde sterk, won veel duels en kwam telkens in kansrijke positie. Die kansen gingen er echter allemaal niet in. ,,De bal wilde er gewoon niet in. Het was pech. Tijdens dit seizoen gingen deze ballen er allemaal in, maar het mocht niet zo zijn. Frustrerend dat dat gebeurt in zo'n belangrijke wedstrijd", aldus de zichtbaar teleurgestelde Dalmau.

Rebound