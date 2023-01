Met bekeruitschakeling eindigt ook optreden van reservedoelman Robin Jalving bij Heracles: ‘Heb m’n visitekaartje afgegeven’

De Ballen Verstand John Lammers ging met Hendrie Krüzen op kroegen­tocht in Almelo: ‘Ik voel me hier thuis’

ALMELO - De selectie van Heracles Almelo in de winterstop versterken? John Lammers sluit het niet uit. In een speciale aflevering van De Ballen Verstand gaat de trainer van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie in op de eerste maanden van de competitie. Maar ook kijkt hij vooruit. „Dit succes komt niet aanwaaien, je moet er hard voor werken.”

26 november