Met Bosz moet ook Almeloër Krüzen per direct weg bij Leverkusen

Bosz en Krüzen waren vanaf 2018 in dienst bij Bayer Leverkusen. Maas kwam daar later bij. Bosz deed het lange tijd uitstekend met de club en stond bij het ingaan van de winterstop zelfs op de tweede plaats. In de tweede seizoenshelft kwam de klad erin en zakte de club ver weg. In de Europa League werd de club uitgeschakeld door Young Boys, dat een ronde later kansloos was tegen Ajax. Het is voor Bosz en Krüzen de tweede keer dat een periode in de Bundesliga vroegtijdig tot een eind komt. Eerder werd het tweetal ook ontslagen bij Dortmund.