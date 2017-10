Met de zege in zicht alsnog een gelijkspel voor Heracles

ALMELO - De overwinning was al in zicht. Heracles leidde zondagmiddag verdiend met 1-0 tegen Vitesse. Maar in de slotminuten ging het alsnog mis: Bryan Linssen bezorgde zijn ploeg een punt (1-1).

Heracles had al in de eerste helft afstand moeten nemen van Vitesse. De Almelose ploeg speelde een goede helft, hield de rijen geschoten, was dominant en kwam tot een handvol kansen. Vitesse, vooraf de onbetwiste favoriet, wankelde meermaals, maar viel niet. Dat was het gevolg van drie gemiste kansen van Reuven Niemeijer.

Niemeijer mist

Al na zeven minuten had Niemeijer de openingstreffer op zijn voet, maar de middenvelder, die de voorkeur kreeg boven Peter van Ooijen, stuitte op Remko Pasveer. En ook daarna had de Hengeloer het vizier niet op scherp. Zo schoot hij huizenhoog over nadat Paul Gladon de bal panklaar neerlegde en kopte hij over, na een voorzet van Brandley Kuwas.

Peterson raak

Zo dominant als in de eerste helft, toen Heracles het alleenrecht leek te hebben op de bal, was de ploeg na rust niet. Vitesse werd een aantal keer gevaarlijk, via onder meer Tim Matavz. Maar Heracles was het daadkrachtigst. Kristoffer Peterson bracht zijn ploeg zeventien minuten voor tijd op 1-0, met een snoeiharde kopbal, uit een voorzet van Kuwas.

Blessure Darri

Peterson stond dat moment nog amper tien minuten in het veld, in plaats van Brahim Darri. De buitenspeler liep een hamstringblessure op, pal voor de dug-outs, maar wilde daar aanvankelijk niet aan toegeven. “Ik wil door”, riep Darri. Trainer John Stegeman nam echter geen risico’s.

Gelijkmaker Linssen

Vijf minuten voor tijd had Vincent Vermeij een einde aan de spanning kunnen maken. De spits, die inviel voor Paul Gladon, werd met een dieptepass gelanceerd, maar vond een adequate Remko Pasveer op zijn weg. En dat kwam Heracles in de slotfase duur te staan, dankzij twee ex-Heraclieden. Nadat Thomas Bruns mistastte, schoot Bryan Linssen de gelijkmaker binnen (1-1).