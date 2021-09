Met Luca de la Torre heeft Heracles weer een A-international in de ploeg

podcast de ballen verstand ‘Wat Robin Pröpper en Rai Vloet doen kan helemaal niet’

20 september ENSCHEDE/ALMELO - Hoe dan?!! Hoe kan Robin Pröpper na vijf duels op vier doelpunten staan? En hoe dirigeert Rai Vloet in de blessuretijd de bal uit een vrije trap zo in de kruising? In de podcast De Ballen Verstand zijn Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde een dag later de verbazing nog altijd niet voorbij.