Met Peter Bosz ook Hendrie Krüzen ontslagen bij Borussia Dortmund

Castro voelt zich niet de schlemiel van Heracles Almelo: 'Woel altijd na wedstrijd'

8:14 ALKMAAR - Het was tot twee keer toe knullig. Een eigen doelpunt en een duik over de bal. Nee, het was niet de avond van Heracles Almelo-doelman Bram Castro. En vast ook niet de nacht. "Ik woel altijd na een wedstrijd, dus dat maakt niet veel uit."