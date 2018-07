Michael Brouwer: Billerbeck specialist van Heracles

Heracles maakt er een Duits vrienden­week­end van

10:52 BILLERBECK - Heracles speelt komend weekeinde twee oefenduels in Duitsland. Vrijdag treft de ploeg van trainer Frank Wormuth Sportfreunde Lotte in Lotte (16.00 uur). Voor verdediger Maximilian Rossmann een weerzien met oude bekenden, de aanwinst van Heracles speelde vorig jaar voor de club uit de derde Bundesliga. Het duel is onderdeel van de open dag van Lotte.