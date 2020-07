Miljoenentransfer beklonken: Dessers verlaat Heracles Almelo

De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar is woensdag officieel beklonken. Dessers werd in Genk medisch gekeurd, waarna beide clubs het papierwerk in orde maakten.

Met de transfer verliest Heracles de eredivisietopscorer die vijftien doelpunten maakte, maar schrijft de club bovendien een flinke som geld bij: vier miljoen euro meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws recent. Heracles wil niet ingaan op bedragen, maar technisch directeur Tim Gilissen beaamt dat er een fraai bedrag op de rekening wordt gestort. „Voor ons is dit een toptransfer”, zegt Gilissen. „We zijn zeer tevreden met de uitkomst.”

Vorig jaar nog geld toe voor Dessers

In juni meldde Genk zich bij Heracles om de handtekening van Dessers. De afsluitende onderhandelingen namen veel tijd in beslag. Uiteindelijk heeft de Almelose club een goede deal uit het vuur gesleept, vooral te bedenken dat Heracles vorig jaar nog geld toekreeg om Dessers in de selectie op te nemen. De 25-jarige aanvaller maakte namelijk deel uit van een ruil met FC Utrecht. De Domstedelingen wilden Adrian Dalmau, Heracles kreeg Dessers én geld toe.

Dessers, die in Utrecht weinig potten wist te breken, bloeide in Almelo helemaal op en werd, samen met Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis, topscorer van de eredivisie met vijftien treffers. Voor Utrecht pakte de ruil minder goed uit: Dalmau beleefde een teleurstellend seizoen door blessureleed, de Spanjaard speelde weinig.

Aan de ene kant had Gilissen het liefst Dessers behouden. „Want je laat je topscorer niet graag gaan.” Aan de andere kant is er de realiteit: „Als een speler zich zo in de kijker speelt, weet je dat je ‘m niet kunt behouden.” Bovendien is dit het lot van Heracles, weet de technisch directeur. „We kopen jonge spelers en maken ze beter.”

Lijstje met spitsen

En dat gaat Heracles opnieuw pogen. De club wil, nu Dessers is vertrokken, een nieuwe spits aantrekken. „We hebben een lijstje met spelers. Het zou raar zijn als we hier geen rekening mee hadden gehouden”, aldus Gilissen, die nog niet aan kan geven op welke termijn een nieuwe centrumaanvaller aan de selectie wordt toegevoegd. „Daarvan zijn we ook afhankelijk van andere clubs en de wensen van spelers.”

Wintertransfers liepen spaak

Dessers maakt met de transfer naar Genk de overstap naar de club waar hij als jongetje al fan van was. Meermaals was Dessers al dichtbij een transfer. In de winter hengelden Celta de Vigo en SPAL naar zijn diensten. Dessers stond open voor een vertrek uit Almelo, maar destijds kwam het er niet van, omdat Heracles haar poot stijf hield.