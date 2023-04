‘Missie promotie’ volbracht, maar hoe nu verder in de eredivisie?

Invaller Marko Vejinovic blij met aandeel in zege Heracles: ‘Ik vind dat ik altijd moet spelen’

Met drie doelpunten was Nikolai Laursen de topschutter van Heracles tegen TOP Oss. Een belangrijk aandeel in de 5-1 zege was er ook voor invaller Marko Vejinovic, die zijn optreden sierde met twee assists en een doelpunt.