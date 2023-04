‘Mister Heracles’ René Kolmschot: van vol in de schijnwerpers naar weer terug in de luwte

Azzaoui heeft eindelijk z’n eerste treffer voor Heracles na revalida­tie: ‘Iedereen had hier op gewacht’

De wedstrijd van Heracles in de Hofstad was niet alleen het duel van een onbetwiste overwinning op een lastige tegenstander. Uit tegen ADO Den Haag was ook de partij waarin Ismail Azzaoui z’n heel lange en zware revalidatie bekroonde met zijn eerste treffer voor de Almelose formatie. „Iedereen van de ploeg was blij voor mij.”