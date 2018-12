Na 5 duels zonder zege wint Heracles weer: ‘Dit was een belangrijke dag voor ons’

Kristoffer Peterson: ‘Waren weer fris in het hoofd’

Als Kristoffer Peterson vlakbij de kleedkamer is, roept hij: “Wat een heerlijk gevoel.” De aanvaller van Heracles is opgelucht. Niet alleen omdat hij zelf vanaf elf meter scoorde, ook omdat zijn team een heerlijke middag heeft beleefd. Om na een niet zo soepele periode zo overtuigend te winnen van het lastige VVV, is ongekend fijn, vindt hij.