Na Ajax heet nu de tegenstander Fortuna en dan is alles anders

Ook de onderliggende aanvallende statistieken van Fortuna Sittard zijn prima. Fortuna hoort bij de zeven teams met de meeste schoten op doel en er zijn slechts vier teams die meer doelpunten uit scoringskansen maken dan Fortuna. Hoe de ploeg uit Sittard deze kansen creëert? Voornamelijk via combinatiespel en dieptepasses. Alleen Ajax, AZ, PSV en Feyenoord geven per 90 minuten meer dieptepasses dan Fortuna. Defensief is het, net als bij Heracles, allemaal wat minder. Fortuna krijgt gemiddeld per wedstrijd nipt meer schoten tegen dan Heracles en hoort daardoor bij de onderkant van de eredivisie.

In alle competities pakte Heracles zeven punten uit de laatste drie thuisduels met Fortuna Sittard (W2, G1). Favoriet voor een thuisoverwinning aanstaande zaterdag? Dat is twijfelachtig, want de laatste ontmoeting in Almelo dateert van 27 augustus 2004 (0-0). Fortuna Sittard won daarna al zijn 3 voorgaande eredivisie-duels met Heracles Almelo en hield in al deze drie overwinningen het doel schoon. Daarnaast: Alleen Heerenveen (17), Ajax (16) en PSV (16) maakten dit seizoen meer doelpunten uit standaardsituaties dan Fortuna Sittard (13). Daar staat tegenover dat Heracles deze jaargang al 18 doelpunten uit standaardsituaties incasseerde (minimaal 3 meer dan iedere andere ploeg).

Op het middenveld zal de meeste aandacht moeten worden gelegd op Mark Diemers. Op geen enkele speler in de eredivisie werden tot nu toe meer overtredingen gemaakt dan op Diemers en dat lijkt niet direct een gevaar, maar de middenvelder is een specialist op het gebied van standaardsituaties trappen. Iets waar Fortuna Sittard over het algemeen gevaarlijk in is. Daarnaast hoort Diemers bij de vijf beste spelers in de competitie als het aankomt op kansen creëren. In de aanval is Lazaros Lamprou de grote man in vorm: Lamprou zorgde voor negen goals of assists in zijn laatste tien Eredivisieduels (5 treffers, 4 assists), waaronder een assist in het laatste duel met Heracles.