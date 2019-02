Na Ajax was er opluchting bij Drost: ‘Ik kan nog een bal raken’

Jesper Drost (26) komt net van een sponsorlunch bij Heracles. Iemand vroeg hem: ‘Hoe kan het dat je bij PEC Zwolle zo goed was en bij FC Groningen niet?’ Het is een vraag die de middenvelder vaak krijgt. „Logisch, want het is ook zo”, zegt hij. „Bij Groningen hadden we ook eens zo’n bijeenkomst. Dat was na een wedstrijd tegen ADO, we wonnen met 3-0, ik gaf drie assists en schoot een keer op de paal. De man kwam naar me toe en zei: ‘Hey Drost, die bal had erin gemoeten.”