Na belabberde weken kan Heracles in slotfase van 2021 nog wat goedmaken

Mats Knoester voerde zaterdag na de overwinning het woord in de kleedkamer. Hij is de tweede aanvoerder van Heracles, nummer één Janis Blaswich stond nog op het veld voor de camera’s van ESPN. „Het was niet mijn sterkste tekst”, vertelde hij even later met een lach. „Ik was moe. Ik zei: ‘Drie punten is het enige dat telde, woensdag tegen Cambuur gaan we weer!’ Iedereen begon hard te juichen.”