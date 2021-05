Na de fikse oorwassing is het vakantie: ‘We melden ons over een maandje weer’

Heracles komt maandag nog bij elkaar, daarna is het vakantie. Knoester kijkt er naar uit om alles even los te laten. „Het was een druk seizoen”, vindt de verdediger, die zijn basisplek kwijtraakte en heroverde. Hij werd ook vader van dochter Lou. „Over een maandje melden we ons weer. We hebben nog niets geboekt, maar hopelijk laten de coronamaatregelen nog een tripje toe.”

Interesse

Hij is tevreden over de tweede seizoenshelft, al smaakt de dikke kansloze nederlaag tegen AZ zuur. „Het verschil met AZ is te groot. Dat mag niet zo zijn, vind ik. Wij speelden in een dennenboom, zij hadden geduld en opeens prikten ze er doorheen. We hadden meer moeten klaarspelen. Maar als je naar de goede dingen kijkt, hebben we in de tweede seizoenshelft ook veel klaargespeeld.”

De optie in zijn contract is gelicht, dus de kans is groot dat Knoester nog een seizoen blijft. „Er is wel interesse geweest, maar we moeten afwachten. Zeker door corona is alles zo onvoorspelbaar.”