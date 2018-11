Na droomstart is bij Heracles leven van alledag begonnen: 'Die flow was vooral geluk’

Als het leven makkelijk was zou trainer Frank Wormuth simpelweg zeggen: ‘Vanaf nu gaan we weer winnen’. Te beginnen morgenavond bij Fortuna Sittard. “Helaas werkt het zo niet. Het is niet zo dat ik een voorspellende gave heb en we door mijn opmerkingen verliezen of winnen. Mijn doel na de wedstrijd tegen Emmen was om de spelers wakker te schudden. Om hun instelling en de manier van spelen te veranderen. We waren in die periode niet goed genoeg en stonden sowieso op het punt te verliezen.”