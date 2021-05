Na kansloze nederlaag ook een opsteker: Heracles verdient 6 ton extra

Nog onduide­lijk of er fans bij Heracles-VVV mogen zijn, maar de kaarten kunnen al besteld worden

26 april ALMELO - Seizoenkaarthouders van Heracles die dit seizoen nog geen wedstrijd hebben kunnen bezoeken, kunnen al kaarten bestellen voor Heracles-VVV-Venlo. Dat duel wordt zaterdagmiddag gespeeld in plaats van vrijdagavond. Alleen: het is nog niet duidelijk of er zaterdag ook daadwerkelijk supporters op de tribune mogen zitten. Dat besluit moet nog worden genomen.