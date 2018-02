Na tien jaar Heracles trekt Stegeman de wijde wereld in

Stegeman ging het gesprek met de directie van de club blanco in, zei hij. Het was woensdagmiddag half vijf toen hij aan tafel schoof met Toussaint en voorzitter Hans Bredewoud. "Ik was benieuwd, maar was er voor mezelf al wel uit", zegt Stegeman. "Het is beter om uit elkaar te gaan. Na tien jaar is het tijd voor nieuwe prikkels en een andere omgeving. Dat is goed voor mijn ontwikkeling als trainer. Heracles is een warm bad. De mensen hebben me hier altijd beschermd, nu trek ik de wijde wereld in."