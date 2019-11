Na valse noot geeft Heracles het enige juiste antwoord

In de bespreking voor de wedstrijd tegen VVV liet trainer Frank Wormuth het toegangskaartje van RKC-uit aan zijn spelers zien. Een supporter van Heracles was vorige week naar Waalwijk afgereisd en zag zijn club daar kansloos verliezen. Deze week kwam de man in de Mediamarkt opeens Frank Wormuth tegen, bedacht zich niet, krabbelde ‘vechten boys’ op het kaartje en duwde het in de de handen van de trainer. Die hield het zaterdag de hele wedstrijd in zijn broekzak. „Ik heb tegen de spelers gezegd: jullie zijn allemaal een eigen bedrijfje, maar uiteindelijk doen we het voor hen. Al helpt het maar iets, dan is het al mooi.”