Na vijf maanden wachten, verliest Heracles eerste oefenduel van nieuwe seizoen

GRONINGEN - Het voetbal is terug, eindelijk. Na vijf maanden speelde Heracles weer eens een oefenwedstrijd. Tegenstander was FC Groningen, zonder hun nieuwe sterspeler Arjen Robben. De ploeg uit Almelo weet ook weer meteen wat verliezen is, het werd 1-0.

Alles is door corona anders. Op 8 maart kwam Heracles voor het laatst in actie, de ploeg van trainer Frank Wormuth speelde zich juist die dag veilig tegen RKC. Daarna stopte de competitie. Bij terugkeer op de velden is het leeg en stil. In het stadion van Groningen waren zaterdagavond 2800 supporters, dat kunnen er door de 1,5 meter afstand maximaal 4100 zijn.

Toch overheerste bij iedereen die wel het stadion in mocht, het gevoel: we mogen weer. Fijn, gelukkig, eindelijk. Heracles begon niet goed aan de oefenwedstrijd. De tegenstander dook steeds maar weer op in de buurt van doelman Janis Blaswich, maar tot een doelpunt kwam het niet. Rai Vloet, de nieuweling bij Heracles, kreeg voor rust de grootste kans, maar zijn actie belandde op de lat. Het was meteen ook het enige gevaar van de Almelose ploeg.

Volledig scherm De nieuwe realiteit: lege tribunes en geen gezang. © BSR Agency

Sinan Bakis

Heracles reisde zonder Sinan Bakis af naar Groningen. De nieuwe spits heeft nog vakantie, omdat hij lang doorspeelde in de Oostenrijkse competitie. Hij meldt zich komende week bij zijn nieuwe club. Vloet en Noah Fadiga debuteerden, de Almelose jeugdspeler Rohat Agca en proefspelers Elias Oubella en Steffen Nkansah speelden allemaal een helft.

Meteen na rust kwam FC Groningen, dat het nog zonder sterspeler Arjen Robben moet doen, op voorsprong. Kian Slor kreeg de bal van Remco Balk, die hem weer had ontfutseld van Vloet: 1-0. Heracles-aanvaller Jeremy Cijntje had na ruim een uur wat terug kunnen doen voor het niet best spelende Heracles, maar verprutste een grote kans om raak te koppen. Even later was er de kans voor Delano Burgzorg, maar hij stuitte op doelman Sergio Padt.

FC Groningen - Heracles 1-0 (0-0)

Scoreverloop: 47. Slor 1-0

Opstelling Heracles: Blaswich, Breukers, Pröpper, Oubella, Quagliata, Kiomourtzoglou, Bijleveld, Vloet, Van der Water, Szöke, Burgzorg

Tweede helft: Brouwer, Fadiga, Nkansah, Knoester, Hardeveld, Schoofs, Agca, Vloet (69. Bijleveld), Amissi, Szöke (69 Burgzorg), Cijntje

Volledig scherm Delano Burgzorg van Heracles vecht een duel uit met Deyovaisio Zeefuik van FC Groningen © BSR Agency