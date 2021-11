Na zware week brengen Azzaoui en Sierhuis weer wat vreugde in Almelo

De eerste wedstrijd van Heracles zonder middenvelder-Rai Vloet begon nogal tumultueus. Supporters drongen na vier minuten met fakkels het lege Almelose stadion binnen. De wedstrijd lag al stil, omdat het vuurwerk wat ze afstaken voor te veel rookontwikkeling zorgde. Aanvoerder Janis Blaswich bedacht zich niet en rende meteen naar de fans toe, die besloten niet lang te blijven en vertrokken snel.

De naam is al gevallen: Vloet, de speler die deze week volop in het nieuws was, na betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. Hij werd tegen Fortuna Sittard vervangen voor Elias Sierra en ook Ismail Azzaoui kreeg een basisplek. Die laatste scoorde al in de zesde minuut het eerste doelpunt voor Heracles, dat was net nadat het in stadion weer rustig was.

Volledig scherm Spelers gaan het veld af na amper vijf minuten nadat supporters vuurwerk hebben afgestoken en er te veel rookontwikkeling is. Later kwamen de fans het stadion binnen. © Pro Shots / Ron Jonker

Grote inschattingsfout

De vreugde was van korte duur, drie minuten later maakte Zian Flemming de gelijkmaker. Blaswich kwam zijn doel uit, maar maakte daarbij een dure inschattingsfout. De aanvoerder had het vooral in de beginfase moeilijk en leverde ook na de goal de bal weer in, maar dat liep wel goed af. Fortuna - de ploeg met de minste doelpogingen - kreeg kans na kans, maar benutte er geen. Op het veld stonden twee ploegen zonder veel zelfvertrouwen, die fout op fout stapelden.

Het was Azzaoui die Heracles weer wat lucht gaf, de wedstrijd was een half uur onderweg. Met een heerlijk schot in de bovenhoek zette hij zijn ploeg met zijn tweede van de avond opnieuw op voorsprong. Het was de ruststand na een gekke eerste helft, die niet goed was, maar waarin genoeg gebeurde.

Het duurde even voor de tweede helft op gang kwam. Tot spits Kaj Sierhuis zich verloste van zijn lange droge periode. Zijn eerste en laatste goal maakte hij op 19 september tegen AZ, nu deed hij het uit een vrije trap, vanaf een meter of 20: 3-1. Het was - ondanks een paar flinke kansen van Burgzorg en Bakis nog - ook meteen de eindstand en bracht Heracles eindelijk weer wat lucht en de eerste zege sinds 2 oktober tegen Willem II.

Heracles - Fortuna Sittard 3-1 (2-1)

Score: 6. Azzaoui 1-0, 9. Flemming 1-1, 30. Azzaoui 2-1, 66. Sierhuis 3-1

Heracles: Blaswich, Roosken, Knoester, Rente, Fadiga, Schoofs, Sierra (67. Laursen), De La Torre, Azzaoui (87. Kiomourtzoglou), Sierhuis (87. Bakis), Burgzorg

Gele kaart: Angha, Rienstra, Ferati, Flemming (Fortuna Sittard)

Scheidsrechter: Makkelie