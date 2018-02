NAC steunt Hardeveld, Tuitert onthaald door F-16’s

Go Ahead wil duidelijkheid, Stegeman nog wat bedenktijd

26 februari ALMELO / DEVENTER - John Stegeman (41) moet kiezen: wacht hij op een club in de eredivisie of kiest hij voor Go Ahead Eagles? De trainer van Heracles sprak afgelopen week met de Deventer' club, waar hij tussen 1997 en 2000 speelde.