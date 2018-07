Navratil volgt John Stegeman naar Go Ahead Eagles

socials Gladon naar Birmingham, Promes lacht om roddels

3 juli In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. Ook volgen we de verrichtingen van oud-spelers van Heracles Almelo en FC Twente op de voet. In deze editie onder meer aandacht voor de nieuwe woonplaats van Paul Gladon en babynieuws bij Vincent Vermeij en Nick Hengelman.