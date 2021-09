Nederlaag zit Heracles nog flink dwars: ‘Snel ombuigen in een positief gevoel’

De nederlaag tegen Cambuur zit Heracles-trainer Frank Wormuth een dag later nog flink dwars. Het goede nieuws, vindt hij: „We kunnen heel snel weer een positieve emotie ervaren als we winnen van RKC.”

De ploeg is nog geen 24 uur terug uit Leeuwarden als Wormuth alweer vooruit blikt naar zondag. Dat vindt hij lastig: „Ik ga vaak zonder verwachtingen een wedstrijd in, dan voel je na afloop geen teleurstelling. Nu wel, omdat ik echt vond dat we hadden moeten winnen.”

Voetbal is niet altijd eerlijk, vervolgt de trainer van Heracles. „Maar aan het einde van het seizoen sta je op de positie die je verdient, dat kan een of twee plekken schelen. Dan is het geen toeval meer of je in het midden of onderaan staat. Nu kijk ik heel erg op de korte termijn, naar de drie misgelopen punten.”

Motto: 0-0

Hij wil zijn ploeg ondanks de deceptie in Leeuwarden de complimenten geven. „Ze vielen niet in een gat na de 2-0 achterstand en bleven mentaal overeind. Ons motto is dat het altijd 0-0 is, als we voorstaan en als we achterstaan.” Zodat de stand niet tussen de oren van de spelers gaat zitten. „Dat gaat steeds beter.”

„We zijn op de goede weg. We belonen onszelf alleen nog niet. Van RKC kunnen we winnen en verliezen, het is een tegenstander van ons eigen niveau. Het mooie is dat we al zo snel weer spelen en het negatieve gevoel van Cambuur snel om kunnen zetten in iets positiefs.”

Heracles - RKC Zondag, 16.45 uur Scheidsrechter: Nijhuis Verdediger Marco Rente viel met kramp uit tegen Cambuur, maar kan weer spelen. Aanvaller Kasper Lunding is nog geblesseerd aan zijn knie. Frank Wormuth is niet van plan de ploeg op veel plekken te wijzigen tegen RKC. Hij koos tegen Cambuur voor het duo Bilal Basacikoglu en Delano Burgzorg op de vleugels in plaats van Nikolai Laursen en Mo Amissi. Of dat zo blijft, laat hij in het midden.

