Nico-Jan Hoogma keert terug bij Heracles: Oldenzaler wordt technisch directeur

Roep van achterban verhoord

Hoogma wordt de opvolger van Tim Gilissen die vorige week maandag na de degradatie opstapte. In Almelo was de roep om een snelle terugkeer van de oud-directeur groot. De naam van Hoogma werd de laatste weken veelvuldig gescandeerd vanaf de tribunes. Ook erevoorzitter Jan Smit pleitte vorige week nog nadrukkelijk voor een snelle rentree van Hoogma. Nadat het bestuur een terugkeer enkele weken geleden nog geen optie noemde, is na alle gebeurtenissen in de voorbije dagen een nieuwe situatie voor de club ontstaan. „Met de komst van Nico-Jan is onze directie weer compleet”, zegt bestuurslid Marnix Smit. „Nico-Jan is een clubman die de club goed kent en als bestuur hebben wij er alle vertrouwen in dat de hernieuwde samenwerking gaat leiden tot sportief succes en promotie naar de eredivisie.

Volste vertrouwen

Hoogma heeft een groot verleden bij Heracles Hij was in het promotiejaar 2005 aanvoerder en van 2007 tot 2018 algemeen directeur van Heracles. „Ik heb bij de KNVB met veel plezier gewerkt, maar ik ben meer een clubman dan een bondsman”, laat Hoogma in een eerste reactie weten. „De kennis en ervaring die ik in de afgelopen vier jaar heb opgedaan neem ik mee in mijn werkzaamheden bij Heracles, een club waarmee ik me nauw verbonden viel. Daarom heb ik het volste vertrouwen in de hernieuwde samenwerking met Rob Toussaint, waarmee ik elf jaar de gezamenlijke directie voerde. Als directieleden zijn we complementair aan elkaar. Ik verheug me erop om met iedereen te kunnen samenwerken aan de spoedige terugkeer van onze club naar de eredivisie.”