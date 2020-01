Niemand bij Heracles zag deze overwinning aankomen

De verrassing was na afloop groot bij iedereen, zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant. Bij Heracles-doelman Janis Blaswich ook, die tien jaar bij de tegenstander speelde. Had Heracles in Jerez nou vrij gemakkelijk gewonnen van Borussia Mönchengladbach, de nummer 2 van Duitsland? Ja dus, het werd 3-1, dankzij twee goals van Cyriel Dessers en een heerlijk doelpunt van invaller Jeremy Cijntje. En het was niet eens de tweede selectie waarmee de ploeg van Marco Rose aantrad op het biljartlaken bij het spelershotel van de Duitsers.



Rose bracht spelers als Denis Zakaria, toch goed voor 45 miljoen euro. Ook Alassane Plea begon in de basis, de site transfermarkt.de schat hem in op een transferwaarde van 30 miljoen euro. Zet dat af tegen het team van trainer Frank Wormuth en je weet genoeg. Huurling Mauro Junior is bij Heracles de duurste speler, hij is 2,5 miljoen waard, topscorer Dessers 1,5 miljoen. De begroting van de Duitsers ligt rond de 175 miljoen, die van Heracles rond de twaalf.