Niemand verwachtte in 1985 dat Heracles zou promoveren, oud-aanvoerder Jan van Staa (67) was ‘dronken van geluk’

Miljoenen voor nieuw trainings­com­plex: Heracles Almelo krijgt eindelijk wat het al zo lang wil

Trainen naast het stadion: het is al jaren een wens van Heracles Almelo. Maar vrije ruimte was er niet rond Erve Asito. Nu gaat het toch gebeuren. Sportpark Ossenkoppelerhoek wordt ingrijpend aangepast om de aanleg van twee nieuwe trainingsvelden voor Heracles mogelijk te maken. „Er is een win-win-win situatie ontstaan.”