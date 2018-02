Nieuwe KNVB-directeur topvoetbal Hoogma: ‘Dit is het ideale moment’

Hoogma werd volgens eigen zeggen twee weken geleden voor het eerst benaderd door de KNVB. ,,Dat was bij een bijeenkomst in Zeist. Toen sprak Eric Gudde mij aan, om eens een keer een kop koffie te gaan drinken om te gaan praten over deze functie. Ik was enthousiast, maar ik heb wel meteen gezegd dat ik eerst de transferwindow bij Heracles wilde afwikkelen, want ik was razenddruk. Vervolgens zijn we op 1 februari gaan praten.''