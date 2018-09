Nieuwe ronde, maar nog geen nieuwe kansen voor Vincent Vermeij

Als hij had getekend bij ADO Den Haag, was dat niet omdat hij per se weg wilde bij Heracles, maar omdat hij smacht naar speelminuten. Vincent Vermeij (24) wil actie, duels in de benen en zichzelf kunnen laten zien. Dat zit er vooralsnog niet in. Hij viel zondag in het spectaculaire duel tegen AZ niet in. Zijn concurrent Adrian Dalmau werd wel gewisseld, maar trainer Frank Wormuth bracht Silvester van der Water in het veld en zette Brandley Kuwas in de spits.