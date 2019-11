Nieuwe shirts Heracles al bekend: paars uittenue in 2020/2021

Het winnende thuisshirt kreeg 42% van die stemmen en is zoals verwacht traditioneel zwart-wit gestreept. De variatie zit hem volgend seizoen aan de onderkant van het nieuwe thuistenue, waar de banen langzaam overgaan in blokjes.

Paars

Het uittenue van Heracles is het volgende seizoen paars. Het winnende ontwerp kreeg 40 procent van de stemmen. Dit seizoen is het uitshirt van Heracles blauw, naar de kleur in het wapen van Almelo. Kledingsponsor Acerbis gaat beide ontwerpen in productie nemen voor het volgende seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe shirts te koop zijn.